Taufkirchen: Mann bedroht 24-Jährigen mit Messer und belästigt 16-Jährige sexuell

Ein 40-Jähriger ist am S-Bahnhof Taufkirchen scheinbar völlig ausgetickt: Zunächst soll er in der S3 eine Flasche nach einem Fahrgast geworfen und einen anderen Fahrgast beleidigt und bedroht haben. Anschließend, so der Vorwurf, soll er eine Jugendliche sexuell belästigt haben. Die Bundespolizei ermittelt wegen mehrerer Delikte.

Die Bundespolizei nahm den Tatverdächtigen am S-Bahnhof fest. (Symbolbild)

Ein Mann soll eine 16-Jährige am Bahnsteig in Taufkirchen (Landkreis München) sexuell belästigt haben. Zuvor habe der 40-Jährige in der S-Bahn eine Flasche geworfen sowie einen anderen Fahrgast beleidigt und bedroht, teilte die Bundespolizei mit. Ermittelt werde unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und sexueller Belästigung.

Flaschenwurf und Streit in der S-Bahn - 16-Jährige sexuell belästigt

Den Angaben nach soll der Mann am Dienstagabend in der S3 eine Glasflasche auf einen bislang unbekannten Fahrgast geworfen haben. Ersten Erkenntnissen zufolge gab es keine Verletzten. Anschließend soll er einen 24 Jahre alten Reisenden beleidigt haben.

Beim Aussteigen in Taufkirchen soll es zwischen den beiden Männern zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Der 24-Jährige sei geflüchtet und habe später angegeben, dass der Tatverdächtige ihn mit einem Messer bedroht habe, teilte die Bundespolizei mit.

Anschließend soll der 40-Jährige am Bahnsteig eine 16-Jährige angesprochen, umarmt und "gegen ihren erkennbaren Willen" mehrfach geküsst haben, teilte die Bundespolizei mit. Der 24-Jährige alarmierte den Notruf. Der Mann wurde daraufhin am Bahnhof festgenommen.

Messer in der Jackentasche gefunden

Die 16-Jährige sei betreut und anschließend ihrem Vater übergeben worden, hieß es weiter. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten ein Messer in der Jackentasche des Mannes. Der 24-Jährige habe sich bei der Flucht am Fuß verletzt und selbst einen Arzt aufgesucht.

Während des Polizeieinsatzes soll der Mann Beamte mehrfach bedroht und beleidigt haben. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an. Der 40-Jährige soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Zudem wertet die Bundespolizei Videoaufnahmen aus der S-Bahn und vom Bahnhof aus.