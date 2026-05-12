Ein 15-jähriger Jogger ist am späten Samstagabend in einer Grünanlage nahe der Walliser Straße brutal überfallen worden. Zwei junge Männer schlugen ihn, bedrohten ihn mit einem Messer und raubten seine Bankkarten. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen.

Trotz einer Sofortfahndung kann die Polizei im Dunkeln keinen Verdächtigen ausfindig machen.

Ein 15-jähriger Fürstenrieder ist am späten Samstagabend gegen 22.30 Uhr auf seiner Laufrunde gewesen, als er in einer Grünanlage nahe der Walliser Straße überfallen worden ist. Zwei Männer sprachen ihn demnach hinter der dortigen Kirche an und klauten bald darauf seine drei Bankkarten, nämlich eine EC- sowie zwei Kreditkarten.

Die Sofortfahndung der Polizei hat keinen Erfolg

Die beiden Unbekannten schlugen den Teenager ohne Vorwarnung ins Gesicht. Einer der beiden Angreifer zeigte auch ein Messer vor. So berichtete es der Jugendliche später der Polizei. Der Zweite habe daraufhin seine Taschen durchsucht.

Der zweite Angreifer stieß nun auf die Kredit- und EC-Karten, die der 15-Jährige mutmaßlich an seinem Handy trug. Beide Männer verschwanden. Der Teenager lief nun nach Hause und wählte von dort aus den Polizeinotruf.

Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise

Mehrere Streifen fuhren in den Forstenrieder Park und suchten nach den Angreifern. Doch die Fahndung bliebt erfolglos. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Laut dem Teenager war der erste Angreifer 17 bis 18 Jahre alt, bis zu 180 cm groß und schlank. Er war hell gekleidet, hatte blaue Augen, war blond und hatte einen Kurzhaarschnitt. Er sprach mit osteuropäischem Akzent.

Der zweite Angreifer sei ähnlich groß und ähnlich jung gewesen, mit braunen Haaren und braunen Augen. Einigermaßen auffällig: Er habe eine Jacke der Marke "Stone Island" getragen.

Sachdienliche Hinweise unter Telefon 089/291000 oder bei jeder Münchner Polizeidienststelle.