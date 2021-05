Schwerverletzter Mann in Planegg bei München gefunden: Polizei sucht Zeugen

Ein 43-jähriger Schweizer wurde am Montag schwerverletzt auf der Straße in Planegg gefunden. Kurze Zeit später meldet sich der Täter bei der Polizei. Warum er den Mann angriff, will er nicht sagen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen

25. Mai 2021 - 12:08 Uhr | AZ

Ein Polizeiauto steht hinter einem Absperrband der Polizei. (Symbolbild). In Planegg wurde ein Mann verletzt auf der Straße gefunden. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild