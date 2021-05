Auf Autobahn Richtung München: Schwerer Unfall nach Sekundenschlaf

fib 6 Schwerer Verkehrsunfall nach Sekundenschlaf auf der A94 bei Alzgern im LKR Altötting, 25.5.21 ca. 5:30 Uhr Pressemitteilung der APS Mühldorf: Neuötting/A 94 - Verkehrsunfall mit einem schwer Verletzten aufgrund Sekundenschlaf Am Dienstag, 25.05.2021, kam es gegen 05:30 Uhr auf der A94 zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Sattelzug. Der 47-jährige slowakische Autofahrer befuhr zum Unfallzeitpunkt mit seinem Fiat Freemont die A94 in Richtung München. Kurz vor der Anschlussstelle Neuötting kam der Fahrzeugführer aufgrund Sekundenschlaf von der linken auf die rechte Fahrspur der Autobahn und kollidierte frontal mit dem Heck eines vorausfahrenden Sattelzugs. Durch den Aufprall wurde der Fiat gegen die Mittelleitplanke zurückgeschleudert und kam dort zum Stillstand. Der Pkw war mit 3 Personen besetzt. Glücklicherweise wurde lediglich einer der slowakischen Mitfahrer mittelschwer verletzt. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Am Fiat Freemont entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 8000,- Euro. Der Schaden am linksseitig beschädigten Heck des Sattelaufliegers beträgt ca. 4000,- Euro. Die Autobahn musste wegen umfangreicher Reinigungsarbeiten in Fahrtrichtung München für über 3 Stunden gesperrt werden. Zur Umleitung des Verkehrs und Bergung des Pkw waren die Feuerwehren Marktl und Marktlberg sowie die Autobahnmeisterei Ampfing im Einsatz. Gegen den slowakischen Fahrzeugführer wird wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.