Schwerer Arbeitsunfall: 52-Jähriger rutscht in elektrische Axt

Ein Ebersberger ist bei Wartungsarbeiten schwer von einem Holzspalter verletzt worden. Er wurde per Helikopter in ein Krankenhaus geflogen.

Der Schwerverletzte wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. (Symbolbild)

Grasbrunn - Ein 52-Jähriger hat sich am vergangenen Freitag schwer mit seinem Arbeitsgerät verletzt, wie die Polizei am Sonntag meldet. Der Mann arbeitete in einem Gartenbaubetrieb an einem sogenannten Holzspalter.

Ein Holzspalter ist eine Art elektronische Axt, die dicke Holzbalken ofengerecht zerlegt. Die Geräte erzeugen einen Druck von mehreren Tonnen.

Elektrische Axt erwischt Mann am Fuß

Die Polizei fand den Mann, der offenbar zuvor Wartungsarbeiten an dem Werkzeug vorgenommen hatte, nach einem Notruf schwer verletzt auf dem Gelände des Gartenbaubetriebs vor. Er war mit seinem Fuß "in das Gerät gekommen", so die Polizei.

Der Ebersberger wurde mit einem hinzugerufenen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht von einem Betriebsunfall aus. Die Ermittlungen dauern an.