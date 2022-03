Angriff im Stall: Kuh tötet 63-jährigen Tierwirt

Drama in Utting am Ammersee: Dort hat eine Kuh einen Tierwirt angegriffen und tödlich verletzt.

Utting am Ammersee - Tragischer Arbeitsunfall auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Utting am Ammersee (Lkr. Landsberg am Lech): Wie die Polizei berichtet, hat dort eine Kuh einen 63-Jährigen getötet.

Demnach ging der angestellte Tierwirt gegen 13.30 Uhr in eine Box im dortigen Kuhstall, um ein neugeborenes Kalb aufzunehmen. Die Kuh, die das Junge kurz zuvor zur Welt gebracht hatte, griff den 63-Jährigen daraufhin unvermittelt an und fügte ihm laut Polizei tödliche Verletzungen zu.

Polizei: Keine Hinweise auf Verschulden Dritter

Kollegen, die zur Hilfe eilten und den Rettungsdienst alarmierten, leisteten Erste Hilfe – die Maßnahmen zeigten jedoch keinen Erfolg. Hinweise auf ein Verschulden Dritter liegen nach ersten Ermittlungen nicht vor.