Sauerlach: Nachbar bringt Einbrecher zur Strecke

Ein Nachbar beobachtet, wie ein Fremder durch ein Fenster bei einer Rentnerin in Sauerlach einsteigt – und handelt.

Sauerlach - Ziemlich dreist, was sich da ein 37-Jähriger am Ostersonntag zur Mittagszeit erlaubte: Er kletterte durch ein offenstehendes Fenster in ein Einfamilienhaus in Sauerlach und begann, die Zimmer zu durchsuchen. Die Besitzerin war zwar zu Hause, aber sie bekam nichts davon mit, dass ein Fremder durch ihre Zimmer schlich. Sie befand sich im Obergeschoss.

Nicht so ein Nachbar, er beobachtete, wie ein Fremder in das Haus einstieg und wusste sofort, dass es sich um einen Einbrecher handeln muss. Er verständigte die Polizei. Der Einbrecher ahnte nichts davon, er durchsuchte Schränke und Schubladen. Dabei fielen ihm einige Schmuckstücke in die Hände.

Die Polizei erwartete den Einbrecher vor dem Haus

Als er das Haus mit seiner Beute wieder verlassen wollte, lief er einer Polizeistreife direkt in die Arme. Die Beamten nahmen den 37-Jährigen fest. Er ist bereits einschlägig polizeibekannt. Das Kommissariat K 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Verdächtige wurde in die Haftanstalt des Präsidiums gebracht. Er soll dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Da der 37-Jährige in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, dürfte gegen ihn vermutlich Haftbefehl ergehen.