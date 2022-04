Helikoptereinsatz: Berliner Sprayer in Freising erwischt

Securitys der Deutschen Bahn haben am Sonntagabend einen 26-jährigen Sprayer bei der Arbeit erwischt. Auch mithilfe eines Helikopters konnte die Bundespolizei den Berliner festnehmen.

Unter Einsatz eines Helikopters der Bundespolizei-Fliegerstaffel Oberschleißheim wurde in Freising ein Sprayer geschnappt. (Symbolbild)

Freising - Beim illegalen Sprayen kennt die hiesige Polizei keinen Spaß, das war und das bleibt so: Das bekam auch ein 26-jähriger Berliner zu spüren, der über die Ostertage bei seinem Vater in Freising zu Besuch war. Als er am Sonntagabend gegen 23 Uhr eine S-Bahn anmalte, entdeckten ihn Securitys der Deutschen Bahn.

Freising: Polizeihelikopter findet Sprayer

Die riefen die Bundespolizei zu Hilfe, die es offenbar auch für nötig befand, den Sprayer mit einem Helikopter zu suchen. Sie fand ihn schließlich in den nahe gelegenen Schrebergärten und nahmen ihn fest.

Rund 25 Quadratmeter groß sei die Fläche auf dem S-Bahn-Zug gewesen, die er mit mehreren Farben besprüht hatte, wie die Bundespolizei mitteilt. Der Schaden: 1.250 Euro. Der Mann erhielt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

S-Bahn-Sprayer früh erwischt

Weit kann der Sprayer bei seinem Kunstwerk nicht gekommen sein: Die Bundespolizei konnte nicht erkennen, "ob es sich bei dem Graffiti um ein 'Peace' (sic!) oder 'Tag'" handelte...