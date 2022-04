Als Münchens S-Bahn Graffiti-Vorreiterin war

In den 80ern erzeugen Sprüher auf hiesigen Zügen bundesweite Aufmerksamkeit.

München - "Im März 1985 kam New York nach Bayern", so hat es der "Spiegel" einmal geschrieben. Tatsächlich war der erste komplett besprühte Zug Deutschlands eine S-Bahn, die im Geltendorfer Depot geparkt worden war - und von mehreren Jugendlichen, darunter dem später weltweit bekannten Streetart-Künstler Loomit bemalt wurde. München bunt und wild wie New York ...

Inzwischen ein seltenes Bild: eine großflächig bemalte Bahn. (Archivbild) © dpa

Nur noch selten große Graffiti auf Münchner S-Bahnen

Lange, lange ist es her. Bundesweit sind die Zeiten, in denen sehr viele S-Bahnen flächendeckend verziert - oder, je nach Sichtweise beschmiert - wurden vorbei. Doch gerade in München ist es nur noch schwer vorstellbar, dass hier einmal eine bundesweit beachtete Szene sprühte.

Mit Kameras, mit Sonderermittlern, mit teils hohen Strafen hat man sich des Problems entledigt. Bei der Münchner S-Bahn sieht man nur noch selten große Graffiti. Und ist stolz darauf, ganz besonders saubere Züge zu haben. Von innen. Und von außen.