17-Jährige bei S-Bahn-Unfall schwer verletzt: Alkohol im Spiel

Die Bundespolizei hat weitere Erkenntnisse zum Hergang des S-Bahnunfalls. Die Ärzte kämpfen darum, dass die 17-Jährige ihren Fuß behalten kann.

Neugilching - Nach dem schlimmen Unfall an der S-Bahnhaltestelle Neugilching (Lkr. Starnberg) in der Nacht auf Dienstag, bei dem eine 17-Jährige von einer S-Bahn überrollt und schwer schwer verletzt wurde, hat die Polizei weitere Erkenntnisse zur Vorgeschichte erlangt.

Neugilching: Jugendliche wohl früher aus S-Bahn gestiegen

Die Jugendliche kam gemäß Zeugenaussagen von einer Feier, auf der sie auch Alkohol konsumiert hatte. Blutalkoholwerte hat die Polizei aber noch keine vorliegen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand war die 17-Jährige aus dem Landkreis Starnberg am Montagabend auf einer Feier in Weßling gewesen und auf dem Heimweg. Andere Gäste hatten sie im Anschluss zur S-Bahn gebracht. "Aktuell gehen wir davon aus, dass sie in eine Bahn eingestiegen ist, aber dann in Neugilching statt in Gilching ausgestiegen ist", so die Polizei. Mit ihr zusammen sind zwei weitere Frauen ausgestiegen, die die Polizei mittlerweile als Zeuginnen vernehmen konnte. Laut eigener Aussage haben die beiden nach der 17-Jährigen gesehen, die "alkoholbedingte Ausfallerscheinungen" gezeigt habe. Sie habe aber ihre Hilfe dankend abgelehnt.

Als die beiden gingen, saß die 17-Jährige an eine Holzwand gelehnt. Wie sie dann im Gleisbett landete, ist nach wie vor nicht klar. Die schwer verletzte Jugendliche kann selber noch keine Auskunft geben: Sie ist im Krankenhaus und wurde operiert, steht allerdings noch unter Einfluss von Medikamenten und Narkosemitteln.

S-Bahn erfasst 17-Jährige trotz Schnellbremsung

Die Jugendliche hatte den Angaben der Polizei zufolge gegen 1 Uhr im Gleisbett gelegen, als sie eine S-Bahn der Linie S8 von Herrsching in Richtung Pasing erfasste – trotz einer eingeleiteten Schnellbremsung. Die Bahn überrollte die 17-Jährige und fügte ihr so schwere Verletzungen am linken Bein zu.

Ärzte kämpfen um den Fuß des Mädchens

Das Mädchen wurde im Krankenhaus mehrfach operiert. Laut Polizei kämpfen die Ärzte darum, dass sie den "schwer lädierten Fuß" behalten kann. Die Operationen seien gut erlaufen, allerdings zeigt sich erst in den kommenden Wochen, wie erfolgreich sie auch waren. Es würden außerdem noch weitere Operationen folgen.

Zeugenaufruf: Die Bundespolizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, sich unter der Rufnummer 089/515550-1111 zu melden.