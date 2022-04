S-Bahn verpasst: Betrunkener 15-Jähriger läuft an Gleisen entlang

Weil er seine S-Bahn verpasst hatte, ist ein betrunkener 15-Jähriger neben den Gleisen entlanggelaufen. Ein S-Bahn-Fahrer bemerkte ihn, hielt an – und brachte ihn direkt zur Bundespolizei.

Herrsching - Nach einer Geburtstagsfeier verpasste er die S-Bahn nach Herrsching: Mit 1,64 Promille im Blut ist ein 15-Jähriger deshalb direkt neben den Gleisen zwischen Seefeld-Hechendorf und Herrsching (Lkr. Starnberg) entlanggelaufen.

Der Fahrer einer S-Bahn entdeckte am Gleis ein Licht und bremste vorsorglich, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er ließ den Jugendlichen in die S-Bahn einsteigen und nahm ihn mit.

Betrunkener Jugendlicher machte "stark verwirrten Eindruck"

Statt nach Herrsching brachte der Fahrer den 15-Jährigen, der laut Bundespolizei "einen stark verwirrten Eindruckt machte", zwei S-Bahn-Stationen weiter und übergab ihn in Weßling den Beamten.

Er muss nun mit einer Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr rechnen. Nach dem Vorfall lieferten die Beamten den Jugendlichen bei seinen Eltern ab.