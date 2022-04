Oberföhring: Toter Mann am Stauwehr gefunden

Ein 81-Jähriger wird leblos im Isarwasser von Oberföhring gefunden. Der Hergang ist unklar.

Oberföhring - Es ist traurige Gewissheit: Der Münchner Senior, der seit dem 29. März vermisst wurde, ist tot.

Toter in Oberföhring: Mann seit März vermisst

Passanten haben ihn am Donnerstagmorgen gegen 10.30 Uhr entdeckt. Laut Zeugenaussagen trieb er leblos im Wasser, direkt am Oberföhringer Stauwehr. Der Mann wurde bereits am 29. März vermisst gemeldet. Seither suchte man nach ihm vergeblich, vor allem rund um seinen Wohnort an der Dietlindenstraße, in der Nähe des Nordfriedhofs.

Fremdverschulden wird ausgeschlossen

Womöglich ist der Mann schlicht durch einen tragischen Unfall ins Wasser gestürzt. Die Polizei schließt nach derzeitigem Ermittlungsstand Fremdverschulden aus. Seine Angehörigen hatten bei der Vermisstenanzeige angegeben, dass der 81-Jährige orientierungslos sei und Hilfe sowie regelmäßig Medikamente brauche. Der Mann ging am frühen Abend des 29. März aus dem Haus und kam nicht mehr zurück.