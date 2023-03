Sauerlach: Frau (55) lässt auf Reiterhof Pferde frei und ruft Polizei an

Die Einsatzkräfte der Polizei haben die vier Tiere wieder eingefangen, die "psychisch auffällige" Frau erwartet eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Die 55-Jährige war bereits wegen wirrer Aktionen aufgefallen.

Sauerlach - In der Nacht auf Mittwoch schlich sich die 55-Jährige auf einen Pferdehof am Rande von Sauerlach (Landkreis München). In den Stallungen öffnete sie mehrere Boxen und ließ die Tiere frei.

Frau lässt Pferde frei: Mehrere Streifen der Polizei im Einsatz

Kurz nach 1 Uhr nachts meldete sich die Frau telefonisch bei der Einsatzzentrale im Präsidium und behauptete, sie habe 30 Pferde freigelassen. Die Tiere seien in der Nähe einer Staatsstraße in der Dunkelheit unterwegs.

Die Polizei schickte rund ein Dutzend Streifenwagen mit Beamten, die die entlaufenen Pferde wieder einfangen sollten. Auf dem Gelände stellte sich heraus, dass die Frau lediglich vier Pferde verschiedener Rassen befreit hatte: einen Andalusier, einen Haflinger, einen Haflingermischling und einen Oldenburger.

Eines der Pferde, der Oldenburger, hat sich bei der Flucht über die Felder in der Dunkelheit schwer verletzt. Das Tier erlitt ein offenes Karpaltunnelsyndrom, die Verletzung muss operiert werden. Die übrigen drei Tiere scheinen unverletzt, werden aber von einem Veterinär untersucht.

Die Polizisten nahmen die Frau fest. Sie machte einen psychisch verwirrten Eindruck und wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die 55-Jährige war kürzlich aufgefallen, weil sie Nummernschilder geklaut hatte, darunter von zwei Streifenwagen. Ein Nummernschild versenkte sie im Fischbrunnen.