Altstadt: Frau klaut Kennzeichen von Polizeiautos

Eine 55-Jährige schreit in der Frauenkirche herum, die Anwesenden alamierten die Polizei. Im Rucksack der Frau finden die Beamten ein spezielles Souvenir.

München - Das Benehmen der Frau aus dem Landkreis München schockierte am Sonntagnachmittag die Gläubigen in der Frauenkirche . Die 55-Jährige stand mitten im Dom und schrie laut herum. Zeugen riefen die Polizei.

Die Frau hatte das Nummernschild eines Polizeiautos dabei

Als die Beamten die Personalien der Frau überprüften, warfen sie auch einen Blick in deren Rucksack. Zu ihrer Überraschung fanden sie das Kennzeichen eines Streifenwagens.

Das betreffende Polizeiauto gehört zum Altstadtrevier, der PI 11. Dort hatte man das Verschwinden des Nummernschilds noch gar nicht bemerkt, obwohl der Bereich videoüberwacht ist.

Die 55-Jährige schlug gleich mehrfach zu

Die 55-Jährige kam zur PI 11. Dort stellte sich heraus, dass sie ein paar Stunden zuvor in Unterschleißheim ein weiteres Kennzeichen an einem Auto gestohlen und später am Marienplatz im Fischbrunnen versenkt hatte. Gegen die Frau wurde Anzeige erstattet.

Die 55-Jährige hätte anschließend gehen können, doch kaum stand sie vor dem Altstadtrevier, versuchte sie erneut, an einem der Streifenwagen das Nummernschild zu entfernen.

Die 55-Jährige machte einen psychisch auffallenden Eindruck. Sie wurde deshalb am Sonntagabend in die Obhut einer Betreuerin übergeben.