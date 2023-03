83-Jähriger aus Neuperlach vermisst: Wer hat Giovanni D. gesehen?

Seit Montag wird Giovanni D. (83) aus Neuperlach vermisst: Die Öffentlichkeitsfahndung der Polizei läuft, sie startete einen Zeugenaufruf.

München - Er leidet an Demenz und Diabetes und ist in diesem Zusammenhang auf Medikamente angewiesen: Seit Montagmorgen (13. März) wird in München ein 83-jähriger Mann vermisst.

Seit 13. März vermisst: Polizei sucht 83-Jährigen aus Neuperlach

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Senior am vergangenen Montag gegen 11.50 Uhr seine Wohnung in Neuperlach verlassen und ist seitdem nicht nach Hause zurückgekehrt. Den Angaben zufolge hat Giovanni D. weder Geld noch Medikamente oder ein Mobiltelefon bei sich. Zudem sei er zeitweilig desorientiert.

Der Mann ist mit einer blauen Jacke, einer blauen Jogginghose und blauen Turnschuhen bekleidet, trägt einen grauen Rollkragenpullover mit grünen Streifen sowie eine Fliegermütze mit Ohrenklappen. Er ist etwa 1,60 Meter groß, schlank und trägt grau-weißes Haar. Er spricht Italienisch/Deutsch und ist von südländischem Typ.

83-Jähriger aus Neuperlach vermisst: Zeugenaufruf der Polizei

Das Polizeipräsidium München hat ein Foto von Giovanni D. hinterlegt.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat den 83-Jährigen in der Zeit ab Montag (13. März) gesehen? Wer hat sonstige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vermisstenfall stehen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeipräsidium München (Kommissariat 14, Telefon 089/2910-0) oder an jede andere Polizeidienststelle.