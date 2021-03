Putzbrunn: Lkw kracht in Hauswand  Fahrer stirbt

Wegen einer plötzlichen Erkrankung verliert ein Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidiert mit einem Gebäude. Der Mann stirbt weniger später im Krankenhaus.

Am Lkw sind deutlich die Spuren der Kollision zu erkennen.

Putzbrunn - Am Mittwochmorgen, gegen 9 Uhr, ist in Putzbrunn der Lkw eines Drogeriemarktes von der Fahrbahn abgekommen und in ein Wohnhaus gekracht.

Wie die Polizei berichtet, war der Lkw-Fahrer, ein 40-Jähriger aus München, auf der Glonner Straße (B 471) in Richtung Haarer Straße unterwegs. An der Kreuzung wollte er nach rechts in diese abbiegen.

Lkw-Fahrer verliert Kontrolle über Fahrzeug und kollidiert mit Gebäude

Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Mann eine plötzliche Erkrankung erlitten, aufgrund derer er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und rechts von der Fahrbahn abkam.

Zunächst fuhr er über einen Gehweg, dann stieß er mit der rechten Lkw-Front mit dem Vordach des Hauses "Beim Schmied" zusammen, streifte im weiteren Verlauf die Fassade des Gebäudes und kam nach der Kollision mit einer Straßenlampe endgültig zum Stehen.

Der Lkw riss zunächst das Vordach des Gebäudes herunter und streifte dann noch an der Fassade des Hauses entlang. © Thomas Gaulke

Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, alarmierten sofort den Rettungsdienst und die Polizei. Vor Ort musste der 40-Jährige nach Angaben der Einsatzkräfte zunächst reanimiert und anschließend zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort verstarb der Mann im Laufe des Vormittags.

Sein Beifahrer, ein 37-Jähriger aus München, zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden.

Passanten wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der Lkw war nach der Kollision nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 60.000 Euro beziffert. Während der Bergungsarbeiten war die B 471 für längere Zeit komplett gesperrt.