Polizeieinsatz in Olching: Corona-Verstöße bei Neueröffnung von Lokal

Die Polizei hat eine Lokal-Neueröffnung in Olching aufgelöst. Der Grund: Viele der Gäste machten es sich im hauseigenen Biergarten bequem – die Wirte erwartet nun eine Anzeige.

Olching - Eine Gastro-Neueröffnung in Olching ist am 1. Mai etwas aus dem Ruder gelaufen. Die Polizei schritt ein, die Wirte müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Wie die Polizei berichtet, wurden Streifen der Olchinger Polizeiinspektion am Feiertag zu einer größeren Feier an der neu eröffneten "Spezlwirtschaft am Dom" gerufen. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass sowohl die Straße vor der Wirtschaft als auch der Biergarten "prall gefüllt" waren. Nach Schätzung der Polizei waren rund 35 Personen vor Ort.

Neueröffnung: Biergarten statt To-Go-Verkauf

Die Wirte hatten ihre Neueröffnung in den Sozialen Medien beworben, jedoch sollte wegen Corona eigentlich nur To-Go-Verkauf stattfinden. Doch daran hielten sich nicht alle der Gäste: Laut Polizei gingen einige von ihnen nach dem Kauf nicht weiter, sondern machten es sich stattdessen im Biergarten gemütlich.

Als die Streifen am Lokal eintrafen, zerstreute sich die Menge. Die Wirte selbst hatten mit einem solch enormen Andrang nicht gerechnet – dennoch erwartet sie nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die Infektionsschutzbestimmungen.