Brand im Impfzentrum Oberhaching: Technischer Defekt war wohl Ursache

Im Impfzentrum Oberhaching ist es am Montagmorgen zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Ursache war wohl ein technischer Defekt.

03.05.2021 Kolpingring, Oberhaching; Lkr. München Großbrand in Impfzentrum des Landkreises München Foto: Thomas Gaulke, 81669 München; Tel: 0172/8606334

Thomas Gaulke 20 03.05.2021 Kolpingring, Oberhaching; Lkr. München Großbrand in Impfzentrum des Landkreises München Foto: Thomas Gaulke, 81669 München; Tel: 0172/8606334

Oberhaching - Am Montagmorgen hat es im Impfzentrum Oberhaching am Kolpingring der Dachstuhl gebrannt. Das teilte das Landratsamt mit.

Brand im Impfzentrum Oberhaching: Keine Impfungen am Montag

Im Impfzentrum am Kolpingring brannte am frühen Montagmorgen der Dachstuhl. © Thomas Gaulke

Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes habe den Brand am frühen Morgen bemerkt und umgehend die Feuerwehr informiert. Laut Münchner Polizei bemerkte der Sicherheitsdienst ein Knistern aus dem oberen Stockwerk. Auf der Suche nach der Ursache stellten die Mitarbeiter dann Rauch im Dachstuhl fest.

Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand, bis auf die Security-Mitarbeiter haben sich keine weiteren Personen im Gebäude befunden. Der Impfstoff wurde bereits zuvor in Kühlboxen mit eigener Stromversorgung der Polizei übergeben. Nach einer kurzen Lagerung auf der Unterhachinger Polizeiinspektion kamen die Impfdosen ins Impfzentrum Haar.

Am Montag konnten wegen des Brandes im Impfzentrum keine Impfungen durchgeführt werden. Alle Termine sind per SMS oder E-Mail abgesagt worden. Über ihren Nachholtermin werden die Betroffenen in den kommenden Tagen informiert.

Technischer Defekt war wohl Ursache

Die Polizei hat indes die Ermittlungen aufgenommen. Diese ergaben bereits vor Ort, dass der Brand in einem Bereich des Dachstuhls ausgebrochen war, der nicht zugänglich ist. Deshalb geht die Polizei aktuell von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Jedoch wird es noch weitere abschließende Untersuchungen geben – unter anderem mit Sachverständigen.