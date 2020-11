Polizei löst in Brunnthal Autoposer-Treffen auf

Ein Schwerpunkteinsatz der Polizei in der Autoposer-Szene hat am Samstagabend in Brunnthal zu zahlreichen Anzeigen geführt.

30. November 2020 - 12:04 Uhr | AZ

Insgesamt kontrollierten die Polizeibeamten in Brunnthal und Umgebung 59 szenetypische Fahrzeuge mit 84 Personen und ahndete mehrere Verkehrsdelikte. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa