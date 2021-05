Öffentlichkeitsfahndung: Grabscher belästigt Minderjährige in Olching

Ein Mann begrapscht mehrere Jugendliche an Bahnhöfen. Nun sucht ihn die Polizei mit Bildern.

Olching – Gleich mehrmals hat ein Mann Minderjährige am Bahnhof in Olching begrapscht. Nun sucht die Polizei mit Bildern nach dem Mann.

Als die Jugendliche sich erschrocken umdreht, ergreift der Grapscher die Flucht

Am 18. März belästigte der Mann, laut Polizei, am Bahnhof Olching eine 17-Jährige. Die Jugendliche stand gegen 14.45 Uhr am Fahrradständer vor dem Bahnhof als ihr ein Mann von hinten ans Gesäß griff. Als sie sich erschrocken umdrehte, ergriff der Grapscher die Flucht in den Ort. Da am Bahnhof Kameras die Tat aufzeichneten, konnte die Bundespolizei dem Tatverdächtigen zwei weitere Fälle in Olching bzw. Gröbenzell zuordnen.

Mann belästigte mehrmals Jugendliche

Zu einem ähnlichen Vorfall war es nämlich bereits am 5. Januar gekommen. Hier griff der Täter einer 14-Jährigen beim Treppenaufgang von hinten ans Gesäß. Davor hatte er sie durch den Bahnhof verfolgt. Im Anschluss stieg er in die einfahrende S3 Richtung Holzkirchen und verließ diese wieder in München. Doch es war nicht der einzige weitere Vorfall.

Schon am 25. November 2020 fasste der Unbekannte einer 15-Jährigen gegen 14.20 Uhr am Treppenabgang am Bahnhof Gröbenzell an den Po. Zuvor waren beide mit einer S3 aus Richtung Holzkirchen angekommen. Anschließend flüchtete der Täter in Gröbenzell.

Aufgrund der Kameraaufzeichnungen konnten Beamten feststellen, dass es sich in den drei Fällen jeweils um den gleichen Täter handelt.



Auffällig war auch, dass sich die Straftaten immer wochentags zwischen 14 und 15 Uhr zutrugen, der Täter scheinbar regelmäßig die S3 benutzte und vermutlich Bezugspunkte nach Olching oder in die nähere Umgebung hatte.



Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

ca. 20-30 Jahre alt

etwa 170-175 cm groß

schlanke bis athletische Figur

südeuropäischer Phänotypus

vermutlich kurze braune bis schwarze Haare und Drei-Tage-Bart

meist bekleidet mit olivgrünem Parker mit auffälligem Emblem am linken Oberarm oder brauner Fleecejacke und hellen Sneaker.

Die Münchner Bundespolizei bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise zu dem Gesuchten. Wer ihn bzw. seinen Aufenthaltsort kennt, wird gebeten sich unter der Rufnummer 089/515550-1111 an die Bundespolizei zu wenden.