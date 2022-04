Oberschleißheim: 76-Jährige nach Wohnungsbrand gestorben

Am Samstag ist in einer Wohnung in Oberschleißheim ein Feuer ausgebrochen. Die 76-jährige Bewohnerin wurde schwer verletzt und mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wo sie am Montag starb.

20. April 2022 - 14:21 Uhr | AZ/dpa

Die Feuerwehr musste die Frau aus ihrer Wohnung bergen. (Symbolbild) © imago/Ralph Peters