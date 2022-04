Neuperlach: Alles verrußt – Drei Wohnungen nach Balkonbrand unbewohnbar

Das Feuer hat auf andere Balkone übergegriffen. Teilweise sei aufgrund der Hitze sogar der Innenputz von den Wänden abgeplatzt, so die Feuerwehr. Möbel seien aber nicht beschädigt worden.

Die Feuerwehr musste am Ostermontag nach Neuperlach ausrücken. (Symbolbild)

Neuperlach - Ein Feuer auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Neuperlach hat am Ostermontag drei Wohnungen stark beschädigt. Sie seien derzeit nicht mehr bewohnbar, teilte die Feuerwehr mit. Die Flammen griffen demnach von einem Balkon im sechsten Stock auf zwei andere im siebten und achten Stock über und setzten dort abgestellte Gegenstände in Brand.

Neuperlach: Brandursache noch unklar

In den Wohnungen selbst habe jedoch kein einziges Möbelstück Feuer gefangen, berichtete ein Sprecher der Münchner Feuerwehr. Durch die starke Hitze der brennenden Balkone seien aber mehrere Fenster gesprungen und danach sehr viel Ruß in die drei Wohnungen gelangt, weshalb sie nun nicht mehr genutzt werden könnten.

Die 57-jährige Bewohnerin der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, war zum Zeitpunkt des Brands nicht zu Hause. Für die anderen Hausbewohner richteten die Einsatzkräfte eine Sammelstelle ein, zudem wurde die Straße komplett gesperrt.

Teilweise sei es so heiß geworden, dass sogar der Innenputz von den Wänden abgeplatzt sei. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf einen niedrigen sechsstelligen Bereich. Die Brandursache muss noch ermittelt werden, das Kommissariat 13 hat die Ermittlungen übernommen.