Brand in Münchner Hochhaus - mindestens 100.000 Euro Schaden

In der Forst-Kasten-Allee fängt ein Zimmer in einem Wohnheim Feuer. Die Brandursache ist noch unklar.

Forstenried-Fürstenried - Kurz nachdem das Feuer in dem Hochhaus in der Forst-Kasten-Allee am Dienstagmittag ausgebrochen war, stieg schon eine große Rauchsäule in den Himmel. Anwohner bemerkten den Brand zuerst und riefen den Notruf.

Feuer in Münchner Hochhaus - keine Verletzten

Noch bevor die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, hatten sich bereits Bewohner des Hochhauses selbst ins Freie gerettet und in Sicherheit gebracht. Keiner von ihnen wurde verletzt.

100.000 Euro Schaden bei Hochhausbrand

Ein Trupp der Feuerwehr suchte das Gebäude nach weiteren Bewohnern ab. Ein weiterer Löschtrupp mit schweren Atemschutzgeräten bekämpfte unterdessen den Zimmerbrand. Die Flammen waren innerhalb kurzer Zeit gelöscht. Anschließend musste das Gebäude mit Hochleistungslüftern entraucht werden.

Nach etwa zwei Stunden konnten alle Bewohnerinnen und Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 100.000 Euro.

Die Brandursache ist derzeit unklar, Brandfahnder der Kriminalpolizei haben bereits die Ermittlungen aufgenommen.