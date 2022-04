Moosach und Untersendling: Zwei Exhibitionisten festgenommen

Ein 48-Jähriger, der in der Öffentlichkeit masturbierte und ein 26-Jähriger, der zwei Kinder belästigt: Die Polizei hat dieses Wochenende gleich zwei Exhibitionisten festgenommen.

Untersendling/Moosach - Ein 48-jähriger Mann machte es sich am Freitagnachmittag in einem Grünstreifen am Kapellenweg etwas zu gemütlich. Er legte sich hin und onanierte, was Passanten dann mitbekamen. Bis die gerufene Polizei ihn schließlich ansprach, machte er damit auch weiter. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde er ins Gefängnis gebracht und einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

26-Jähriger belästigt Kinder

Am Freitagabend verhielt sich ein 26-jähriger Mann am Bunzlauer Platz gegenüber zwei elfjährigen Kindern übergriffig: Wie die Polizei mitteilt, schrie er sie erst im Vorbeilaufen an. Dann pfiff er ihnen hinterher, zog seine Hose herunter und zeigte den Kindern sein Geschlechtsteil. Die beiden liefen davon und riefen per Handy den Polizeinotruf.

Der Mann wurde ebenfalls vorübergehend festgenommen. Auch er hat in Deutschland keinen festen Wohnsitz, und auch gegen ihn ermittelt nun die Polizei.