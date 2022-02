Olympiapark: Exhibitionist (25) belästigt Frau

Mit exhibitionistischen Handlungen hat am Sonntagnachmittag eine 22-jährige Fußgängerin in der Connollystraße belästigt. Die Polizei konnte den 25-jährigen Täter schnell fassen.

Am Sonntagnachmittag hat ein Exhibitionist eine Fußgängerin in der Connollystraße belästigt. (Symbolbild)

Milbertshofen - Am Sonntagnachmittag hat ein unbekannter Mann eine 22-jährige Fußgängerin in der Connollystraße mit exhibitionistischen Handlungen an seinem Körper belästigt. Dies berichtet die Polizei.

Polizei konnte den Täter schnell fassen

Den 25-jährigen Exhibitionisten konnte die Polizei schon nach kurzer Zeit in der Nähe des Tatorts festnehmen. Gegen diesen liegt nun eine Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen vor. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.