Pasing: Exhibitionist belästigt 29-Jährige im Westbad

Ein Schwimmmeister im Münchner Westbad verständigt die Polizei, nachdem sich dort ein Mann vor einer Frau selbst befriedigte. Die zweite Sexualtat seit Anfang Februar.

Am Samstag onanierte ein 50-Jähriger in der Saunalandschaft des Westbads.(Symbolbild)

Pasing - Eine 29 Jahre alte Frau aus München wollte sich am Samstagabend in der Saunalandschaft des Westbads in Pasing entspannen. Dabei fiel ihr kurz vor 21 Uhr ein fremder Mann auf. Der Koch (50) onanierte in der Sauna und sah dabei immer wieder in Richtung der Münchnerin.

Mann war polizeibekannt, aber nicht wegen Sexualdelikten

Die Frau verständigte einen der Schwimmmeister. Der informierte die Polizei. Eine Streife nahm den Exhibitionisten noch im Westbad fest. Der Verdächtige ist polizeibekannt, bisher allerdings nicht wegen Sexualdelikten. Der Münchner wurde angezeigt, das Kommissariat 15 ermittelt. Der Mann ist wieder auf freiem Fuß.

Bereits am 6. Februar war ein anderer Sexualstraftäter im Westbad erwischt worden. Der Mechaniker (47) hatte sich vor einer Frau (40) entblößt und onaniert.

Weiterer Fall am Samstag in Mittersendling

Einen weiteren Sexualtäter nahm die Polizei am Samstagnachmittag in der Einhornallee in Mittersendling fest. Der Angestellte ließ vor einer 23-Jährigen aus Rosenheim die Hosen herunter und begann, sich selbst zu befriedigen.

Die Frau verständigte den Polizeinotruf. Der Verdächtige, ein 53-jähriger Münchner, wurde von der Polizei angezeigt.