Mit über zwei Promille im Landkreis Dachau unterwegs: Golf-Fahrer (32) kracht in Mercedes

Der Betrunkene gerät in der Nacht mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit einem am Straßenrand abgestellten Mercedes.

Der Atemalkoholtest vor Ort zeigte einen Wert von über zwei Promille an. (Symbolbild)

Kleinberghofen - Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nacht in Kleinberghofen (Gemeinde Erdweg, Landkreis Dachau) in einen geparkten Wagen gekracht.

Unfall im Landkreis Dachau: 32-Jähriger mit über zwei Promille am Steuer

Nach Angaben der Polizei war der 32-jährige Dachauer kurz vor Mitternacht mit seinem VW Golf auf die Gegenfahrbahn geraten. Sein Wagen kollidierte dann mit einer ordnungsgemäß am Straßenrand entgegen der Fahrtrichtung des Dachauers geparkten Mercedes B-Klasse.

Bei dem Aufprall kippte der VW Golf seitlich um und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer blieb unverletzt. "Die Ursache für den Fahrfehler des Dachauers war schnell gefunden", teilte die Polizei mit. Ein Atemalkoholtest vor Ort zeigte einen Wert von über zwei Promille an.

Unfall im Landkreis Dachau: 15.000 Euro Schaden

Der 32-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Gesamtschaden des Unfalls beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.