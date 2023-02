Tipp von Taxifahrer: Polizei zieht betrunkene Porsche-Fahrerin aus dem Verkehr

Einen Alkoholtest an Ort und Stelle hat die Frau, die sich kaum auf den Beinen halten konnte und von den Beamten gestützt werden musste, verweigert.

Die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck führte am Dienstag auf der A8 Verkehrskontrollen durch. (Symbolbild)

Fürstenfeldbruck - Ein besorgter Taxifahrer hatte die betrunkene Frau nicht davon abhalten können, in ihren Porsche zu steigen: Am Dienstagabend ist sie dann auf Umwegen ihren Führerschein losgeworden.

Taxifahrer meldet "stark betrunkene Dame" bei Verkehrskontrolle auf der A8

Der Taxifahrer hielt am Autobahnbeginn der A8 bei einer Verkehrskontrolle an und informierte die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck über "eine stark betrunkene Dame", die er soeben zu deren Fahrzeug gefahren habe, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Trotz aller Bemühungen habe er sie aber nicht davon überzeugen können, ihr Auto besser stehen zu lassen. Die Polizei machte den Porsche und dessen Fahrerin kurze Zeit später ausfindig.

Polizei zieht Führerschein ein: Betrunkene Autofahrerin muss gestützt werden

Die Frau verweigerte vor Ort zwar einen Alkoholtest, doch die Beamten stellten schnell fest, dass sie unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Sie konnte sich "kaum auf den Beinen halten" und musste sogar von den Polizisten gestützt werden.

Sofort wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein der Frau noch an Ort und Stelle einbehalten: Die Porsche-Fahrerin erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.