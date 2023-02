Frontalzusammenstoß im Landkreis Ebersberg: Fünf Verletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der B12 bei Birkach im Landkreis Ebersberg sind fünf Menschen verletzt worden.

Birkach - Nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Sonntag, entstand an beiden Fahrzeugen ein Totalschaden.

Der 61-jährige Fahrer des einen Autos war am Samstagmittag aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn abgekommen und mit dem Auto eines 54-Jährigen kollidiert.

Ein drittes Auto konnte nach Angaben der Polizei nicht mehr bremsen und fuhr mittig zwischen den beiden Fahrzeugen durch. Das Auto wurde dabei nur leicht beschädigt.

In den beiden Unfallfahrzeugen saßen jeweils drei Menschen. Drei der fünf Verletzten mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die B12 wurde in Richtung Hohenlinden für eine Stunde voll gesperrt.