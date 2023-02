Landkreis Dachau: Schüler soll 21-Jährigen lebensgefährlich verletzt haben

Der 17-Jährige sitzt wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft, das Opfer wurde notoperiert. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck sucht Zeugen.

Markt Indersdorf - Bei einem Streit in Markt Indersdorf im Landkreis Dachau hat ein junger Mann am Rosenmontag lebensbedrohliche Verletzungen erlitten.

Streit am S-Bahnhof Karpfhofen: 21-Jähriger lebensgefährlich am Hals verletzt

Als Tatverdächtigen nahm die Polizei einen 17-jährigen Schüler fest. Er kam in Untersuchungshaft, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Mittwoch bekanntgab.

Auf dem Parkplatz des S-Bahnhofs in Karpfhofen war es den Angaben zufolge nachts zu dem Streit zwischen drei Männern gekommen.

In dessen Verlauf habe ein 21-Jähriger eine lebensgefährliche Halsverletzung erlitten, schilderte ein Sprecher der Polizei. Das Opfer kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der Mann sei notoperiert worden, befinde sich inzwischen aber außer Lebensgefahr.

Streit am S-Bahnhof Karpfhofen: 17-Jähriger in Untersuchungshaft

Die Ermittlungen führten zu dem 17-Jährigen, der unmittelbar nach der Tat geflohen war. Er wurde wenig später in der Nähe des Tatorts festgenommen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt, am Dienstag ordnete der zuständige Haftrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II die Untersuchungshaft an.

Zeugenaufruf der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck: Wer in der Nähe des Bahnhofes in Karpfhofen verdächtige Wahrnehmungen oder Beobachtungen gemacht hat, die im Zusammenhang mit dem geschilderten Sachverhalt stehen könnten, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 08141/6120.