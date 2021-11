Maskenstreit eskaliert: Münchner (58) in Bäckerei verprügelt

In einer Bäckerei in Gröbenzell ist es am Freitag aufgrund einer Maske zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Ein Münchner wurde dabei mit Faustschlägen traktiert.

21. November 2021 - 11:18 Uhr | AZ

Am Freitag ist ein Maskenstreit zwischen zwei Münchner in einer Bäckerei eskaliert. (Symbolbild) © dpa