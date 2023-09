Landkreis Starnberg: 13-Jähriger mit Softair-Waffe löst Polizei-Einsatz aus

Reisende wollen am S-Bahn-Halt Gilching im Landkreis Starnberg einen Jugendlichen mit Waffe gesehen haben und wählen den Notruf.

Gilching - Mehrere Streifen der Landes- und der Bundespolizei sind am Sonntag zu einem größeren Einsatz am S-Bahn-Halt Gilching im Landkreis Starnberg ausgerückt.

Mit Waffe auf dem Bahnsteig? 13-Jähriger hat Softair-Pistole dabei

Nach Angaben der Bundespolizei war gegen 18.20 Uhr die Meldung eingegangen, dass dort ein Jugendlicher mit einer Waffe unterwegs sei.

Die Beamten stießen vor Ort auf einen 13-Jährigen mit einer Softair-Pistole. Der Bub aus Neugilching hatte vor Freunden am Bahnsteig mit der Waffe hantiert, woraufhin Reisende den Notruf110 wählten.

Der 13-Jährige wurde von der Bundespolizei belehrt und an die Erziehungsberechtigten übergeben. Die Waffe will er im Sommerurlaub in Rumänien erworben haben. Weiter gab er an, nicht gewusst zu haben, dass die Waffe in Deutschland verboten sei.