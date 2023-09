Frau (42) will in fahrender S8 bei München die Tür öffnen: Bundespolizei ermittelt

Weil die Frau laut schrie und sich auch auf der Polizeistation Germering nicht beruhigte, wurde sie schließlich in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen.

Die Bundespolizei ermittelt in dem Fall wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. (Symbolbild)

Puchheim - Die Bundespolizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr: In der Nacht zum Montag hat eine Frau in der fahrenden S-Bahn (S8) versucht, eine Tür zu öffnen.

In der fahrenden S8: Frau will Tür öffnen

Nach Angaben der Bundespolizei empfing der Triebfahrzeugführer kurz nach Mitternacht ein visuelles Alarmsignal und sprach die an der ersten Tür hinter dem Führerstand stehende 42-Jährige nach dem Halt am Bahnhof Puchheim (Landkreis Fürstenfeldbruck) auf ihr Verhalten an.

Die Frau schrie sofort los und machte – auch später im Kontakt mit den Bundespolizisten – einen psychisch auffälligen Eindruck. Nachdem die Wohnsitzlose zunächst zur Polizeiinspektion Germering gebracht worden war, wurde sie schließlich in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen.