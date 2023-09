Landkreis Ebersberg: Bierflasche fliegt von Brücke und verletzt Mann am Kopf

Am S-Bahn-Halt Grub trifft eine von einer Brücke fallende Bierflasche einen 24-Jährigen, der mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus muss. Die Bundespolizei sucht Zeugen.

Die unbekannte Person auf der Fußgängerbrücke am S-Bahn-Halt Grub machte sich aus dem Staub und konnte von der Polizei nicht gestellt werden.

Poing - Am S-Bahn-Halt Grub im Landkreis Ebersberg ist ein Mann von einer noch nicht vollständig geleerten Bierflasche am Kopf getroffen worden. Der 24-Jährige musste ins Krankenhaus.

S-Bahn-Halt Grub: Mann (24) wird von Bierflasche am Kopf getroffen

Wie die Bundespolizei weiter berichtet, hatte eine unbekannte Person die 0,5-Liter-Flasche am Mittwoch gegen 16.45 Uhr von der Fußgängerüberführung aus etwa fünf Metern Höhe auf den Bahnsteig fallen gelassen. Die Flasche traf den Mann aus Ingolstadt am Hinterkopf und fügte ihm eine Platzwunde zu. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Münchner Krankenhaus.

Zeugenaufruf: Hat jemand die unbekannte Person auf der Fußgängerbrücke gesehen?

Ein Zeuge wählte den Notruf, die unbekannte Person machte sich aus dem Staub und konnte im Rahmen der dann folgenden Nahbereichsfahndung nicht gestellt werden.

Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und ruft etwaige Zeugen dazu auf, sachdienliche Hinweise bei der Bundespolizei unter 089/515550-0 zu melden.