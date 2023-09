Drogenrazzia im Landkreis Freising: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Über Monate hinweg hatten die Drogenfahnder ein Trio junger Männer im Visier. Jetzt schlugen die Ermittler in Eching zu.

Eching - Nach einer im Zuge umfangreicher Ermittlungen vorgenommen Drogenrazzia im Landkreis Freising sitzt ein 21-jähriger Mann in U-Haft.

Razzia: Rauschgifte, Waffen und vermeintliche Drogengelder sichergestellt

Der Echinger und zwei weitere junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren waren in den vergangenen Monaten bereits ins Visier der Drogenfahnder geraten. Am 14. September schlugen die Ermittler der Kriminalpolizei Erding an drei Wohnobjekten in Eching gleichzeitig zu.

Bei den von der Staatsanwaltschaft Landshut erwirkten Durchsuchungen stießen sie in Zusammenarbeit mit dem Rauschgifteinsatzkommando des Bayerischen Landeskriminalamts und der zivilen Einsatzgruppe Erding in den Abendstunden auf einen Cocktail verschiedenster Rauschgifte, stellten Waffen und vermeintliche Drogengelder sicher.

Bei dem 21-Jährigen beschlagnahmten die Beamten rund 225 Gramm der weltweit verbreiteten Partydroge MDMA – die Abkürzung steht für die chirale chemische Verbindung 3,4-Methylendioxy-N-methylamphetaminm, auch als Ecstasy bekannt –, 96 verkaufsfertige Plomben mit MDMA, zehn Gramm Crystal-Meth, 19 Gramm Kokain, vier THC-Liquids, eine Druckluftwaffe und eine PTB-Waffe Walther sowie mutmaßliche Drogengelder im vierstelligen Euro-Wert in szenetypischer Stückelung.

Drogenrazzia in Eching: 21-Jähriger in Untersuchungshaft

In der Wohnung des 20-Jährigen wurden rund 80 Gramm und beim 19-Jährigen kleinere Mengen Marihuana sowie verbotene Psylocibinpilze sichergestellt.

Die Ermittlungen dauern an, doch der 21-jährige Echinger wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut tags darauf dem zuständigen Richter beim Amtsgericht Landshut vorgeführt – wegen des Verdachts auf Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Richter ordnete die Untersuchungshaft gegen den Mann an, der dann in die Justizvollzugsanstalt Landshut kam.