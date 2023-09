Kajak-Unfall? 70-Jähriger in Wolfratshausen tot aus Fluss geborgen

Am Sonntag ist ein 70-jähriger Augsburger in Wolfratshausen nach einem Kajak-Unfall leblos in einem Fluss gefunden worden – die Kriminalpolizei ermittelt jetzt zur genauen Todesursache.

18. September 2023 - 12:42 Uhr | AZ/dpa

Helfer der DLRG-Wasserrettung. © Patrick Seeger/dpa/Archivbild