Landkreis Freising: Polizei findet Drogen und gefälschte Impfpässe in Wohnung

Gegen vier Tatverdächtige wird wegen des Verdachts auf Handel mit illegalen Drogen und wegen Urkundenfälschung ermittelt.

Rudelzhausen - Bei einer Wohnungsdurchsuchung im Rudelzhausen im Landkreis Freising hat die Polizei Drogen und gefälschte Impfpässe sichergestellt.

Wie die Polizei mitteilt, hatte es zuvor einen telefonischen Hinweis gegeben, woraufhin das Amtsgericht Landshut eine Wohnungsdurchsuchung anordnete.

Marihuana bereits in Tütchen verpackt

Schließlich wurden in der Wohnung, in der sich eine Mutter, ihr 26-jähriger Sohn und ihre 24-jährige Tochter aufhielten, mehrere hundert Gramm Marihuana, teilweise bereits in vakuumierte Tütchen verpackt, ein vierstelliger Geldbetrag sowie mehrere Rauschgiftutensilien gefunden.

Zudem entdeckten die Beamten drei Impfpässe, die dem ersten Anschein nach Fälschungsmerkmale aufwiesen. Alle aufgefundenen Gegenstände wurden beschlagnahmt.

Staatsanwaltschaft und Kripo ermitteln

Während der Durchsuchungsmaßnahmen kam noch eine vierte Person hinzu, bei der es sich um die Freundin des Sohnes handelte.



Die weiteren Ermittlungen gegen die vier Tatverdächtigen wegen des Verdachts des illegalen Handels in nicht geringer Menge von Cannabis und wegen Urkundenfälschung führen die Staatsanwaltschaft Landeshut und das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erding.