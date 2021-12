Streit um die Rechnung: Polizei nimmt randalierende Männer fest

Sie schlugen in einem Pasinger Schnellrestaurant einiges zu Bruch und verletzten eine Angestellte: Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen zwei Männer festgenommen.

Pasing - Nach einem Streit um die Rechnung haben am Sonntagmorgen zwei Männer in einem Schnellrestaurant in Pasing randaliert und eine Angestellte verletzt.

Rechnung zu hoch? Mann wirft Mülleimer auf Restaurant-Angestellte

Wie die Polizei berichtet, hatten sich die beiden Gäste beschwert, dass die Rechnung in ihren Augen zu hoch sei. Die beiden Männer mit Wohnsitz in München (beide 21 Jahre alt) beleidigten dabei eine 29-jährige Restaurant-Mitarbeiterin.

Die Situation eskalierte nach derzeitigem Erkenntnisstand dann derart, dass einer der beiden Männer einen Mülleimer nach der Angestellten warf und die Frau dabei leicht im Gesicht verletzte. Die 29-Jährige wurde noch vor Ort durch den hinzugerufenen Rettungsdienst behandelt.

Täter flüchten im Auto: Fahndung der Polizei erfolgreich

Bevor die Täter mit einem Auto flüchteten, beschädigten sie noch die Inneneinrichtung des Schnellrestaurants. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief erfolgreich und führte zur Festnahme der beiden Männer. Die Kriminalpolizei München ermittelt.