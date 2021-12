München-Neuhausen: Christbaum fackelt ab - vier Verletzte am dritten Advent

Am vergangenen Sonntag hat ein Christbaum in einer Wohnung in Neuhausen gebrannt. Vier Personen wurden verletzt.

13. Dezember 2021 - 12:13 Uhr | AZ

Eine brennende Kerze war wohl der Auslöser für den Brand. (Symbolbild) © Bernd Weissbrod/dpa

Neuhausen - Noch sind es rund zwei Wochen hin bis Heiligabend – bei manchen scheint der Christbaum aber dennoch schon voll in Betrieb zu sein. Am vergangenen Sonntag, dem dritten Advent, hat ein Weihnachtsbaum in einem Mehrfamilienhaus in Neuhausen Feuer gefangen. Wie die Polizei berichtet, alarmierte ein 31-Jähriger gegen 14 Uhr wegen des brennenden Christbaums den Notruf. Bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte in der Nymphenburger Straße konnten in der Wohnung anwesende Personen den brennenden Baum mit einer Decke löschen. Lesen Sie auch Rettung am Marienplatz: Kätzchen stürzt aus 4. Stock X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Vier Verletzte nach Christbaum-Brand Durch den Brand wurden vier Personen im Alter zwischen 28 und 69 Jahren leicht verletzt, sie alle kamen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Ursache dürfte laut Polizei eine brennenden Kerze gewesen sein, der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.