Nach Mord am Rosenheimer Platz: Polizei prüft neue Hinweise

Die Polizei wertet Fotos aus Überwachungskameras aus. Die Fahndung nach den Tätern läuft auf Hochtouren.

Kerzen stehen am Tatort beim Rosenheimer Platz.

München - Die beiden immer noch unbekannten Täter sind weiterhin auf der Flucht und werden von der Mordkommission gesucht. Einer der beiden Jugendlichen soll den 17 Jahre alten Schüler am Rosenheimer Platz am Freitagabend niedergestochen haben.

"Die Stichwunde war laut dem Obduktionsergebnis die Todesursache", bestätigte am Montag Polizeisprecher Werner Kraus. Die Klinge hat offenbar das Herz des Schülers getroffen. Nach Angaben des Präsidiums gingen über das Wochenende zehn Hinweise aus der Bevölkerung zu dem Mord in Haidhausen ein. "Sie werden alle schnellstmöglich überprüft", so Kraus.

Wichtige Informationen erhoffen sich die Ermittler auch von Aufnahmen aus Überwachungskameras am Rosenheimer Platz und den umliegenden Haltestellen sowie dem S-Bahnhof.