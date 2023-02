Kirchheim: Die Gartenschau sucht Helfer – auch im Kostüm

In Kirchheim können sich Freiwillige engagieren. Auf sehr verschiedene Weise.

München - Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, denn in gut einem Jahr, am 15. Mai 2024, öffnet die Landesgartenschau 2024 in Kirchheim ihre Pforten. Nun werden ehrenamtliche Helfer gesucht, die einen Sommer lang die Veranstalter unterstützen. Wer Interesse hat, kann sich am Donnerstag, 9. Februar, von 18 bis 20 Uhr in der Bar The Duke in Aschheim, Feldkirchner Straße 1, informieren.

"Zusammen.Wachsen" bei der Gartenschau in Kirchheim

Das Motto der Gartenschau "Zusammen.Wachsen" hat Bedeutung: Die drei einzeln liegenden Gemeindeteile Kirchheims, die einstigen Weiler Kirchheim, Heimstetten und Hausen, deren Siedlungsgeschichte bis in die Bajuwarenzeit zurückreicht, werden durch die Planung vereint.

So lädt die Kirchheim 2024 GmbH die ehrenamtlichen Helfer auch zum "Zusammen.Anpacken" ein. Je nach Lust und Laune kann man sich als Einweiser für Autos, Busse und Wohnmobile auf den Parkplätzen nützlich machen, Ehrengäste, Gäste aus Partnergemeinden und andere herzlich willkommen heißen oder schon im Vorfeld der Gartenschau für diese werben.

Beispielsweise indem man interessierte Aussteller auf Messen mit Flyern beliefert und die Gartenschau-Macher beim Flower Power Festival München 2023 unterstützt.

Gartenschau in Kirchheim sucht Helfer

Wer einen grünen Daumen hat und gerne werkelt, ist eingeladen, Pflanzkästen zu pflegen, kleine Reparaturen auszuführen und sich um Sitzmöbel und Sonnenschirme zu kümmern. Auch bei der Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Künstlern wird Hilfe gebraucht. Und wer gerne in eine andere Rolle schlüpft, kann das im Kostüm der beiden Gartenschau-Maskottchen Stetti und Kirk tun. Ehrenamtlich tätig werden kann jeder ab 16 Jahren, auch wenn er nicht aus Kirchheim sondern aus München und der Umgebung kommt.

Zwar gibt es kein Geld, doch ab 75 Stunden Tätigkeit einen kostenlosen, personalisierten Ehrenamtsausweis für freien Eintritt auf die Gartenschau. Wann und wie lange man mitmachen will, kann man frei entscheiden, ebenso, was man tun möchte. Man sollte gut Deutsch oder Englisch können, Anreisekosten muss man selbst tragen, versichert wird man über den Veranstalter.

Mehr Infos gibt's unter www.kirchheim2024.de mitmachen/ehrenamt und bei der bereits erwähnten Auftaktveranstaltung am Donnerstag. Unter anderem berichtet dann Manfred "Mensch" Mayer, Stadtrat und ehemaliger Ehrenamtlicher bei der Bayerischen Landesgartenschau Pfaffenhofen a. d. Ilm 2017, von seinem Engagement.