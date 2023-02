Polizei sucht Verkehrsrowdy in schwarzem Lamborghini

Die Polizei ist derzeit auf der Suche nach dem Fahrer eines schwarzen Lamborghini. Der Verkehrsrowdy bedrängte einen anderen Autofahrer auf der A952. Wer am Steuer saß, ist derzeit noch nicht bekannt – die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Der Gesuchte war in einem schwarzen Lamborghini auf der Autobahn unterwegs. (Symbolbild)

Starnberg - Am Sonntag gegen 13.30 Uhr wurde ein Starnberger in seinem VW Golf von einem sehr dicht auffahrenden schwarzen Lamborghini bedrängt und durch die Lichthupe geblendet. Der Geschädigte war zusammen mit seiner Ehefrau auf der A952 in Richtung München unterwegs.

Polizei bittet um Mithilfe

Zudem soll der Fahrer des Sportwagens dem 46-jährigen VW-Fahrer und dessen Ehefrau den Mittelfinger entgegengestreckt haben. Die Geschädigten erstatteten Anzeige bei der Polizei. Der Fahrer des Lamborghini, der auf eine Münchner Firma zugelassen ist, ist momentan noch nicht bekannt.

Die Verkehrspolizeiinspektion Weilheim, die die Ermittlungen wegen Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr sowie Beleidigung führt, bittet mögliche Zeugen, und gegebenenfalls auch weitere Geschädigte, sich unter Tel. 0881 / 540-302 zu melden.