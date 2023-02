Bootshaus am Wörthsee abgefackelt: 100.000 Euro Schaden

Am Wörthsee ist ein Bootshaus in Brand geraten und fast vollständig abgefackelt. Jetzt ermittelt die Kripo zur Brandursache.

Wörthsee - In Walchstadt am Wörthsee ist am Montag ein Bootshaus aus bislang ungeklärten Gründen in Brand geraten. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100.000 Euro.

Wie die zuständige Feuerwehr mitteilte, wurde der Brand am Seeuferweg gegen 7.20 Uhr bei der Leitstelle gemeldet. Die Beamten konnten das Gebäude zwar löschen, das Bootshaus brannte dennoch fast vollständig ab. Verletzt wurde niemand.

Die Kripo Fürstenfeldbruck ermittelt nun zur Brandursache. Nach Angaben der Polizeisprecherin wird aktuell vermutet, dass ein technischer Defekt die Ursache für das Feuer war.