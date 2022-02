In der Nacht zum Donnerstag ist das Feuer ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar.

Kirchheim bei München - In Kirchheim bei München ist in der Nacht zum Donnerstag eine Lagerhalle in Brand geraten. Mehr als hundert Einsatzkräfte löschten das Feuer.

Kirchheim: Feuerwehrmann leicht verletzt

Ein Feuerwehrmann sei leicht verletzt worden, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Was den Brand ausgelöst hat und wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar.