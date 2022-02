Fürstenried: 10.000 Euro Sachschaden bei Feuer in Schule - Brandstiftung!

Feuer in einer Schule in Fürstenried: Der Hausmeister hat versucht, die Flammen zu löschen. Er wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Nun teilte die Polizei mit, dass es sich um Brandstiftung handelt.

Fürstenried - Am Montagmittag ist die Feuerwehr zu einem Schulzentrum an der Engadiner Straße ausgerückt, weil dort ein Feuer ausgebrochen war. Der Unterricht musste zwischenzeitlich unterbrochen, das Gebäude evakuiert werden. Am Dienstag teilte die Polizei mit, dass das Feuer absichtlich herbeigeführt worden war.

Brand in Fürstenried: Hausmeister reagiert schnell

Laut Feuerwehr löste kurz vor 12 Uhr ein automatischer Feuermelder aus. In einer Toilette im ersten Stock brannte es. Bei Ankunft der Einsatzkräfte hatten bereits alle 2.000 Schüler das Gebäude verlassen.

Währenddessen versuchte der Hausmeister, das Feuer mit einem Pulverlöscher zu löschen. Durch sein schnelles Eingreifen mussten die Einsatzkräfte den restlichen Brand nur noch mit einem Kleinlöschgerät ablöschen.

Hausmeister leicht verletzt

Aufwändiger waren jedoch die Lüftungsmaßnahmen des betroffenen Bereichs sowie der darüberliegenden Sanitäranlagen: Durch eine verbundene Lüftungsanlage breitete sich der Rauch auch in das zweite und dritte Obergeschoss aus. Die Feuerwehr musste mehrere Lüfter einsetzen.

Der Hausmeister wurde leicht verletzt, er hatte Rauch eingeatmet und erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation. Er wurde vom Rettungsdienst behandelt. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Brandstiftung in Fürstenrieder Schule

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und teilte am Dienstag mit, dass nach aktuellem Sachstand ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Handtuchspender in der Herrentoilette angezündet hatten.

Das Kommissariat 13 für Branddelikte des Polizeipräsidiums München ermittelt weiter wegen Brandstiftung.