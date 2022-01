München-Laim: Feuer in der Lukas-Schule

In der Lukas-Mittelschule in Laim hat es am Dienstag gebrannt. Wie das Feuer entstehen konnte, ist noch unklar. Bei einem Schulkind kam der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung auf.

25. Januar 2022 - 16:20 Uhr | AZ

Im ersten Obergeschoss der Lukas-Schule brach am Dienstagmorgen ein Feuer aus. (Symbolbild) © imago images/Sven Simon

Laim - Am Dienstagmorgen hat der Hausmeister der Lukas-Mittelschule in der Riegerstraße ein Feuer in einer Toilette bemerkt. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Feuer im Obergeschoss der Lukas-Schule Wie die Münchner Feuerwehr berichtet, war das Feuer um kurz nach neun Uhr gemeldet und anschließend die Schule geräumt worden. Die Einsatzkräfte löschten auf den WCs im ersten Obergeschoss brennendes Toilettenpapier. Anschließend wurde der Bereich mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Zwei Schulkinder wurden behandelt Während der Aufräumarbeiten behandelten die Rettungskräfte zwei Schulkinder - eines mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Beide Kinder konnten jedoch in der Schule bleiben. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.