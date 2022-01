Flughafen München: Maskenverweigerin bedroht und beschimpft Bundespolizisten

Eine Frau hat am Flughafen behauptet, "königlich" zu sein und deshalb keine Maske tragen zu müssen. Von der Bundespolizei gab es dafür eine Anzeige.

Flughafen München - Die Bundespolizei hat am Sonntag eine aggressive Maskenverweigerin angezeigt. Die 65-Jährige hatte die Beamten beleidigt und beschimpft.

Zwei junge Polizisten hatten am Sonntag am Flughafen München bemerkt, dass die Frau keine Maske trug. Als die beiden sie auf die geltende Maskenpflicht hinwiesen, fing sie an, die beiden zu beleidigen und behauptete, eine Befreiung zu haben, die sie aber nicht vorzeigen müsse, weil sie "königlich" sei.

Flughafen München: 65-Jährige rastet aus

Die beiden Beamten erklärten der Magdeburgerin daraufhin, dass eine vermeintliche königliche Abstammung sie weder von der Pflicht zum Tragen einer Maske noch vom Vorzeigen einer Bestätigung befreie.

Daraufhin rastete die Frau aus und beschimpfte die Polizisten. Laut Polizei wurde die 65-Jährige immer aggressiver und fing an, einen der beiden Bundespolizisten zu bedrohen.

Frau am Flughafen München angezeigt

Mehrere Beamte der Landes- und Bundespolizei versammelten sich daraufhin und die Maskenverweigerin zeigte ihre angebliche Befreiung von der Maskenpflicht doch vor - dabei handelte es sich aber lediglich um eine Buchungsbestätigung der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB).

Die Frau schimpfte weiter vor sich hin und gab an, das "Drecksland" Deutschland am nächsten Tag ohnehin in Richtung des Nachbarlands verlassen zu wollen.

Die 65-Jährige wurde wegen Beleidigung und Verstoßes gegen die bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung angezeigt.