Zimmerbrand in der Au: Mann muss ins Krankenhaus

Die Hintergründe des Brandes in der Schlotthauerstraße sind noch unklar, die Feuerwehr schätzt den Sachschaden auf rund 60.000 Euro.

Au - In der Nacht auf Samstag hat es in einem Mehrparteienhaus in der Schlotthauerstraße gebrannt.

Feuer in der Au: Hausbewohner muss in die Klinik

Nach Angaben der Feuerwehr hatten Anrufer der Integrierten Leitstelle gegen 4 Uhr eine Rauchentwicklung in einer Wohnung im Erdgeschoss gemeldet. Die eintreffenden Einsatzkräfte leiteten über das Treppenhaus und die Terassentür sofort den Löschangriff ein.

Nach 30 Minuten hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht, die Bewohner des Hauses und der Bewohner der Brandwohnung hatten die Räumlichkeiten selbstständig verlassen können.

Der Betroffene kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, seine Wohnung ist derzeit nicht nutzbar. Im Anschluss wurden die angrenzenden Wohnungen kontrolliert und die Erdgeschoßwohnung mit einem Hochleistungslüfter entraucht.

Den Sachschaden schätzt die Feuerwehr auf rund 60.000 Euro. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.