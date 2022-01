Brandstiftung in Neuhausen: Unbekannte zünden Klopapier in Supermarkt an

Die Polizei ermittelt in Sachen Brandstiftung und sucht nach Zeugen: Am Donnerstag haben in einem Supermarkt in Neuhausen mehrere Pakete Toilettenpapier gebrannt. Verletzt wurde niemand.

Neuhausen - In einem Supermarkt in der Rosa-Bavarese-Straße haben Unbekannte am Donnerstag mehrere Rollen Toilettenpapier in Brand gesteckt. Umsichtiges Handeln der Mitarbeiter verhindert Schlimmeres Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge zündeten fünf unbekannte Täter in einem Lager ein Regal mit Toilettenpapier an. Eine im Anschluss eingeleitete Sofortfahndung nach den Tätern verlief ohne den gewünschten Erfolg. Nach Angaben der Feuerwehr verhinderte das schnelle und umsichtige Handeln der Mitarbeiter Schlimmeres – es wurde niemand verletzt. Gegen 17.30 Uhr hatte eine Mitarbeiterin des Supermarkts bemerkt, dass dichter Rauch aus einem Regal kam. Gemeinsam mit Kollegen brachte sie daraufhin die Kunden in Sicherheit. Nachdem die Mitarbeiter versucht hatten, die Flammen mit einem Pulverlöscher zu löschen und sich schließlich ins Freie retteten, konnte ein Trupp der alarmierten Feuerwehr mit Atemschutzgeräten gezielt das restliche Feuer löschen. Feuer in Supermarkt: Polizei ermittelt in Sachen Brandstiftung Um ganz sicher zu gehen, dass keine Glutnester vorhanden waren, brachten die Einsatzkräfte die rund 100 Toilettenpapier-Pakete nach draußen. Mit einem Elektrolüfter wurde der Markt vom giftigen Brandrauch befreit. Die Höhe des Sachschadens liegt laut Feuerwehr bei mehreren Zehntausend Euro. Brandstiftung in Neuhausen: Zeugenaufruf der Polizei Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Wotanstraße/Margarethe-Danzi-Straße/Rosa-Bavarese-Straße etwas wahrgenommen, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Sachdienliche Hinweise gehen bitte an das Polizeipräsidium München (Kommissariat 13, Telefon 089/2910-0) oder an jede andere Polizeidienststelle.