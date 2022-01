Kleinhadern: Transporter mit 800 Liter Flüssiggas in Vollbrand

Am Mittwochabend hat ein Transporter, beladen mit einem Sauerstoff-Tank, gebrannt. Feuerwehr und Polizei konnten Schlimmeres verhindern.

Als die Feuerwehr am Einsatzort eingetroffen ist, stand der Transporter bereits in Vollbrand.

Kleinhadern - Explosive Ladung in Kleinhadern: Ein Transporter war am Mittwochabend mit 800 Litern Flüssiggas an Bord unterwegs, als während der Fahrt das Fahrzeug plötzlich Feuer fing. Wie Feuerwehr und Polizei berichten, bemerkte der Fahrer Rauch und alarmierte daraufhin die Feuerwehr.

Wegen des geladenen Sauerstoffs machte sich sofort ein Großaufgebot auf den Weg zur Krokusstraße, bei der Ankunft sperrten die Einsatzkräfte den Bereich großzügig ab. Nach rund zehn Minuten hatte die Feuerwehr den Brand dann unter Kontrolle. Der noch verbliebene Sauerstoff im Fahrzeug wurde anschließend kontrolliert abgelassen.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Die Polizei geht aktuell von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.